Харків під ударом: влучання в багатоповерхівку, спалахнула пожежа
Зранку 4 червня у Харкові зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
На місці події працюють екстрені служби.
Інформація щодо постраждалих станом на цей момент не надходила.
Нагадаємо, в ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.
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