За 645 гривен сливал позиции ВСУ: на Харьковщине задержали подростка
В Харьковской области 17-летнего жителя Балаклеи подозревают в передаче представителю РФ информации о расположении украинских военных и техники Сил обороны
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, в начале апреля подросток через Telegram установил контакт с представителем России, занимавшимся разведывательной деятельностью. После этого он получал координаты якобы возможного пребывания украинских военных и разведывал на местности.
Собранную информацию, включая фото, видео и текстовые сообщения, он передавал своему куратору. За выполненные задания подозреваемый получил около 645 гривен.
Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, ранее СБУ в Полтаве задержали студента, работавшего на российские спецслужбы. Он официально нигде не работал и попал во внимание окупантов при поиске легкого заработка в телеграмм-каналах.