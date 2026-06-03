За 645 гривен сливал позиции ВСУ: на Харьковщине задержали подростка

В Харьковской области 17-летнего жителя Балаклеи подозревают в передаче представителю РФ информации о расположении украинских военных и техники Сил обороны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в начале апреля подросток через Telegram установил контакт с представителем России, занимавшимся разведывательной деятельностью. После этого он получал координаты якобы возможного пребывания украинских военных и разведывал на местности.

Собранную информацию, включая фото, видео и текстовые сообщения, он передавал своему куратору. За выполненные задания подозреваемый получил около 645 гривен.

Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее СБУ в Полтаве задержали студента, работавшего на российские спецслужбы. Он официально нигде не работал и попал во внимание окупантов при поиске легкого заработка в телеграмм-каналах.