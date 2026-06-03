12:30  03 червня
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
10:14  03 червня
У Києві затримали 21-річного молодика, який відібрав у жінки сумку з грошима
08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 13:28

За 645 гривень зливав позиції ЗСУ: на Харківщині затримали підлітка

03 червня 2026, 13:28
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Харківщині 17-річного мешканця Балаклії підозрюють у передачі представнику РФ інформації про розташування українських військових і техніки Сил оборони

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку квітня підліток через Telegram встановив контакт із представником Росії, який займався розвідувальною діяльністю. Після цього він отримував координати нібито можливого перебування українських військових та проводив розвідку на місцевості.

Зібрану інформацію, зокрема фото, відео та текстові повідомлення, він передавав своєму куратору. За виконані завдання підозрюваний отримав близько 645 гривень.

Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури йому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ в Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби. Він офіційно ніде не працював і потрапив до уваги окупантів під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура ЗСУ Харківська область підліток співпраця з ворогом позиції військових
Будував окупаційну владу: житель Херсонщини постане перед судом за співпрацю з ворогом
02 червня 2026, 17:22
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
01 червня 2026, 11:49
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Житель Київщини продавав ухилянтам "подорож" за кордон за 26 тисяч "зеленими"
03 червня 2026, 16:10
У Харкові викрили мережу збуту контрафактних електронних сигарет на мільйон гривень
03 червня 2026, 15:56
На Кіровоградщині викрили 29-річного чоловіка, який ґвалтував дітей після знайомств у Telegram
03 червня 2026, 15:34
У Полтаві сталась бійка в ТРЦ
03 червня 2026, 14:40
Схема втечі за кордон за $5000: на Закарпатті затримали прикордонника
03 червня 2026, 14:06
Монітори з російським маркуванням: у Києві зірвали тендерну оборудку для ДСНС на майже 1 млн грн
03 червня 2026, 13:45
На Волині водій Mercedes збив велосипедиста на смерть
03 червня 2026, 13:13
У Києві судили військового, який на замовлення пішов підпалювати залізницю
03 червня 2026, 13:00
Спалила живцем: на Чернігівщині судитимуть жінку за вбивство бабусі
03 червня 2026, 12:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Всі блоги »