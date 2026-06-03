За 645 гривень зливав позиції ЗСУ: на Харківщині затримали підлітка

На Харківщині 17-річного мешканця Балаклії підозрюють у передачі представнику РФ інформації про розташування українських військових і техніки Сил оборони

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку квітня підліток через Telegram встановив контакт із представником Росії, який займався розвідувальною діяльністю. Після цього він отримував координати нібито можливого перебування українських військових та проводив розвідку на місцевості.

Зібрану інформацію, зокрема фото, відео та текстові повідомлення, він передавав своєму куратору. За виконані завдання підозрюваний отримав близько 645 гривень.

Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури йому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ в Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби. Він офіційно ніде не працював і потрапив до уваги окупантів під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.