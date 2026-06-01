11:49  01 червня
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 19:25

На Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу

01 червня 2026, 19:25
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харківській області двоє чиновників РТЦК отримали підозри. Йдеться про вимагання хабаря за службу в тилу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Двоє чиновників районного ТЦК отримали підозри. Вони вимагали з військовозобов'язаного 250 тисяч гривень за службу в тилу. За ці гроші вони обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі, а саме - на посаді водія ТЦК замість направлення до бойових частин.

Для цього вони підготовили висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах. Обох підозрюваних затримали одразу після отримання грошей.

"Обом підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від займаних посад", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації прокуратура ТЦК мобілізація
На Волині ТЦК влаштували погоню за чоловіком: його авто вилетіло у кювет
01 червня 2026, 19:05
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині чоловік вбив друга каменем
01 червня 2026, 22:35
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
01 червня 2026, 22:32
У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю
01 червня 2026, 22:05
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57
"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35
Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
01 червня 2026, 21:29
На Житомирщині підлітка вдарило струмом на залізниці
01 червня 2026, 21:15
Трагедія біля приватного будинку: на Дніпропетровщині загинув молодий правоохоронець
01 червня 2026, 20:53
Відзавтра на Тернопільщині на рік обмежать рух трасою М-19: водіям назвали об’їзди
01 червня 2026, 20:30
На Прикарпатті чоловік напав на машину поліції
01 червня 2026, 20:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »