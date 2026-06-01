На Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу

У Харківській області двоє чиновників РТЦК отримали підозри. Йдеться про вимагання хабаря за службу в тилу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Двоє чиновників районного ТЦК отримали підозри. Вони вимагали з військовозобов'язаного 250 тисяч гривень за службу в тилу. За ці гроші вони обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі, а саме - на посаді водія ТЦК замість направлення до бойових частин.

Для цього вони підготовили висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах. Обох підозрюваних затримали одразу після отримання грошей.

"Обом підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від займаних посад", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.