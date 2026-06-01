В Чернигове вручили подозрение врачу из-за смерти пациентки

В Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, в феврале 2026 года женщина обратилась в частный медицинский центр для проведения косметической операции под общим наркозом. 38-летним врачом-анестезиологам была введена анестезия рядом препаратов.



После оперативного вмешательства пациентку в бессознательном состоянии доставили в одну из больниц Чернигова. Впоследствии женщина скончалась.

В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии. По версии следствия, самое ненадлежащее исполнение им профессиональных обязанностей привело к тяжелым последствиям.

Следователи Черниговского районного управления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры сообщили медику о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса. Речь идет о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником из-за небрежного или недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении врача во Львове, из-за ненадлежащего выполнения которым профессиональных обязанностей скончался пятилетний мальчик. Обвинительный акт направлен в суд.