11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 19:25

Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог

01 июня 2026, 19:25
Читайте також українською мовою
В Чернигове вручили подозрение врачу из-за смерти пациентки
Читайте також
українською мовою

В Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, в феврале 2026 года женщина обратилась в частный медицинский центр для проведения косметической операции под общим наркозом. 38-летним врачом-анестезиологам была введена анестезия рядом препаратов.

После оперативного вмешательства пациентку в бессознательном состоянии доставили в одну из больниц Чернигова. Впоследствии женщина скончалась.

В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии. По версии следствия, самое ненадлежащее исполнение им профессиональных обязанностей привело к тяжелым последствиям.

Следователи Черниговского районного управления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры сообщили медику о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса. Речь идет о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником из-за небрежного или недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении врача во Львове, из-за ненадлежащего выполнения которым профессиональных обязанностей скончался пятилетний мальчик. Обвинительный акт направлен в суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть полиция Чернигов Врач Операция
"Ваш родственник попал в ДТП": в Ровно аферисты украли у людей миллион
31 мая 2026, 16:20
В Киеве мужчина случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую
29 мая 2026, 11:56
В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка
27 мая 2026, 22:50
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся
01 июня 2026, 18:35
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »