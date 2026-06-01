В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды

Фото: ГСЧС

В Черновцах мужчина попал в опасную ситуацию. Его спасли благодаря внимательному прохожему

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

33-летний житель Черновцов упал в коллекторную яму. По его словам, он пробыл там пять дней без еды и воды. Он не заметил, что на люка нет, и упал в яму глубиной более 3 метров. Самостоятельно выбраться было невозможно.

Неравнодушный прохожий услышал крики мужчины и вызвал спасателей. Специалисты смогли поднять пострадавшего на поверхность. Пока он под наблюдением медиков.

"Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, немедленно звоните по телефону 101", - призывают в ГСЧС.

Напомним, ранее в Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся. Полиция выясняет происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство.