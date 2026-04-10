Зима в апреле: Харьков засыпает снегом

В Харькове ночью 10 апреля начался снегопад, который продолжается до сих пор

Об этом сообщает корреспондент издания "Думка".

Осадки начались на рассвете в северных районах города. По состоянию на 8.45 снег не прекращался и даже усиливался.

Уже сейчас снегом покрыта почти вся территория города, за исключением основных проездных путей.

Температура воздуха в Харькове составляет от 0 до +2 градусов.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная дождливая погода, местами прогнозируется мокрый снег и ночные заморозки до -3 градусов.

Накануне 8 апреля Ивано-Франковскую область заметало снегом. Он покрыл горные районы (Надворная, Микуличин, Яремче) и высокогорье Карпат.