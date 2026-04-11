12:55  11 квітня
У Львівській області фіксують значні черги на кордоні
11:15  11 квітня
У Києві намагались підпалити автомобіль народного депутата
10:35  11 квітня
В Одесі "шахед" влетів у квартиру і не вибухнув
11 квітня 2026, 14:58

Прикордонники показали, як нищать техніку та живу силу противника на Харківщині

11 квітня 2026, 14:58
фото: ДПСУ
Військовослужбовці комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують ефективно виконувати бойові завдання, застосовуючи сучасні зразки озброєння та безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Комендатура системно знижує бойовий потенціал російських окупаційних військ на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

Під час чергових бойових відпрацювань оператори БПЛА виявили та завдали вогневого ураження по цілях противника.

У результаті знищено три одиниці автомобільної техніки, ворожий безпілотний літальний апарат, а також ліквідовано живу силу ворога, які намагалися укритися в польових сховках.

Як повідомлялось, українські прикордонники знищили позиції та засоби зв'язку ворога на Харківщині. Це сталось наприкінці березня.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
