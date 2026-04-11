Прикордонники показали, як нищать техніку та живу силу противника на Харківщині
Військовослужбовці комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують ефективно виконувати бойові завдання, застосовуючи сучасні зразки озброєння та безпілотники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Комендатура системно знижує бойовий потенціал російських окупаційних військ на Харківщині", – йдеться у повідомленні.
Під час чергових бойових відпрацювань оператори БПЛА виявили та завдали вогневого ураження по цілях противника.
У результаті знищено три одиниці автомобільної техніки, ворожий безпілотний літальний апарат, а також ліквідовано живу силу ворога, які намагалися укритися в польових сховках.
Як повідомлялось, українські прикордонники знищили позиції та засоби зв'язку ворога на Харківщині. Це сталось наприкінці березня.