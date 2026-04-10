Город Харьков накопил больше всего в Украине долгов за газ и электроэнергию перед государственными компаниями

Как передает RegioNews, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов правительству.

По словам министра, Харьков и городские коммунальные предприятия не уплатили государственным компаниям за электроэнергию почти 8 миллиардов гривен, а долг за газ составляет 23 миллиарда гривен.

"Колоссальные суммы. Это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Харькову грозит энергетический коллапс. Город накопил рекордную задолженность за энергоресурсы.