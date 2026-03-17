17 марта 2026, 15:44

Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области

фото: ГПСУ
В Харьковской области военнослужащие комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда продолжают выполнять боевые задания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе очередных боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили и уничтожили враждебные позиции и средства связи.

Российские захватчики пытались скрыться под землей, обустроив так называемые "норы", рассчитывая остаться вне поля зрения украинских дронов.

"Аэроразведка "Шквала" разоблачила противника и ликвидировала. Попытки оккупантов закрепиться на этом участке каждый раз испытывают провал", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, пограничники уничтожили пушку, минометы и квадроциклы кафиров в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовали бойцы бригады Гарт.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
