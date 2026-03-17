Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
В Харьковской области военнослужащие комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда продолжают выполнять боевые задания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В ходе очередных боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили и уничтожили враждебные позиции и средства связи.
Российские захватчики пытались скрыться под землей, обустроив так называемые "норы", рассчитывая остаться вне поля зрения украинских дронов.
"Аэроразведка "Шквала" разоблачила противника и ликвидировала. Попытки оккупантов закрепиться на этом участке каждый раз испытывают провал", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, пограничники уничтожили пушку, минометы и квадроциклы кафиров в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовали бойцы бригады Гарт.