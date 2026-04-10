10 апреля 2026, 15:31

Скандально известного харьковского депутата объявили в международный розыск

фото: dumka.media
В Харькове депутат городского совета Алексей Артикуленко подозревается в создании незаконной схемы уклонения от мобилизации и присвоении бюджетных средств. Его объявили в розыск

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на издание "Думка".

По данным следствия, депутат "встал на путь противоправной деятельности и совершил преступление против основ национальной безопасности Украины, связанное с препятствием в законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".

Подозреваемый решил фиктивно трудоустраивать и бронировать через коммунальное предприятие мужчин призывного возраста, а начисленные им зарплаты присваивать.

Напомним, в начале сентября 2025 года был задержан заместитель директора коммунального предприятия КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" по подозрению в предоставлении брони от мобилизации фиктивным сотрудникам. Следователи СБУ в Харьковской области выяснили, что должностные лица "КИПВ" фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста, чтобы предоставить им бронирование, поскольку предприятие входит в перечень объектов критической инфраструктуры. По материалам следствия, к схеме вероятно причастны бывший директор "КВБО", депутат Харьковского городского совета Алексей Артикуленко и двое его подчиненных. Артикуленко в начале 2025 года уволился с должности директора.

По данным СБУ, с каждого такого "бронированного" экс-руководство КП получало сотни тысяч гривен.

Познее стало известно, что фигурант не вернулся из заграничной командировки. После этого он был объявлен во всеукраинский и международный розыск.

Ранее нардеп из Харьковской области Дмитрий Микиша заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снимает руководителей, проявляющих субъектность.

