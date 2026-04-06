Харків під атакою "Шахедів": відео прильоту та наслідки удару

Сьогодні вдень, 6 квітня, ворог завдав удару по Київському району Харкова за допомогою безпілотників

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, дрон влучив біля зупинки громадського транспорту: поранено водія міського маршруту, а мікроавтобус, за кермом якого він перебував, пошкоджено. Кількість постраждалих уточнюється.

Ще одне влучання сталося біля багатоповерхівки у тому ж районі. Дрон потрапив в останній поверх будинку, без пожежі, проте у дворі пошкоджено кілька авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Терехов закликав під час повітряної тривоги та обстрілів триматися подалі від вікон і залишатися в укритті.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 114 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях.

Зокрема, окупанти атакували Одесу. Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка. Серед постраждалих – вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.