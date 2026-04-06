06 квітня 2026, 14:05

Харків під атакою "Шахедів": відео прильоту та наслідки удару

Скриншот із відео
Сьогодні вдень, 6 квітня, ворог завдав удару по Київському району Харкова за допомогою безпілотників

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, дрон влучив біля зупинки громадського транспорту: поранено водія міського маршруту, а мікроавтобус, за кермом якого він перебував, пошкоджено. Кількість постраждалих уточнюється.

Ще одне влучання сталося біля багатоповерхівки у тому ж районі. Дрон потрапив в останній поверх будинку, без пожежі, проте у дворі пошкоджено кілька авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Терехов закликав під час повітряної тривоги та обстрілів триматися подалі від вікон і залишатися в укритті.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 114 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях.

Зокрема, окупанти атакували Одесу. Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка. Серед постраждалих – вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент
06 квітня 2026, 13:40
Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені
06 квітня 2026, 13:07
Ворожий дрон влучив в автомобіль на Запоріжжі: двоє поранених
06 квітня 2026, 12:06
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Тиждень під ударами: 2800 дронів і 1350 авіабомб РФ по всій Україні
06 квітня 2026, 14:56
На Вінниччини затримали посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів
06 квітня 2026, 14:41
Буковель, хрестини та вечірки: чиновники газової галузі розікрали мільйони - прокуратура
06 квітня 2026, 14:35
На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини
06 квітня 2026, 14:15
Між фронтом і тилом: як війна знищує країну зсередини
06 квітня 2026, 13:49
Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент
06 квітня 2026, 13:40
Вирішив "заробити": затримали українця, який допомагав росіянам обстрілювати Краматорськ
06 квітня 2026, 13:25
Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені
06 квітня 2026, 13:07
На Рівненщині другу добу тривають пошуки 4-річного хлопчика
06 квітня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
