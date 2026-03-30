UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 15:29

В Харьковской области создали частное подразделение ПВО

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области компания создала частную группу противовоздушной обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, частная ПВО уже сбила несколько российских беспилотников в Харьковской области, в частности враждебные Shahed и Zala.

"Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", – говорится в сообщении.

По словам министра, по состоянию на данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят учения, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны.

Напомним, Россия ночью 30 марта запустила по Украине "Искандер" и более 160 БПЛА. Наша система ПВО обезвредила 150 дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область Федоров Михаил Альбертович ПВО
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »