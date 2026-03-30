В Харьковской области создали частное подразделение ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, частная ПВО уже сбила несколько российских беспилотников в Харьковской области, в частности враждебные Shahed и Zala.

"Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", – говорится в сообщении.

По словам министра, по состоянию на данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят учения, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны.

Напомним, Россия ночью 30 марта запустила по Украине "Искандер" и более 160 БПЛА. Наша система ПВО обезвредила 150 дронов.