30 марта 2026, 08:56

РФ ночью запустила по Украине "Искандер" и более 160 БПЛА: ПВО обезвредила 150 дронов

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 30 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 150 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 30 марта 2026 года

Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.

Украина война обстрелы ПВО ракетный удар беспилотники шахеды
