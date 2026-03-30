На Харківщині створили приватний підрозділ ППО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За його словами, приватна ППО вже збила кілька російських безпілотників на Харківщині, зокрема ворожі Shahed та Zala.

"Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.

Нагадаємо, Росія вночі 30 березня запустила по Україні "Іскандер" та понад 160 БпЛА. Наша система ППО знешкодила 150 дронів.