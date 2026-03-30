На Харьковщине в результате обстрела горел дом, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Безруки Харьковского района в результате обстрела ночью 30 марта горел частный жилой дом и автомобиль на площади около 80 кв. м

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадали два человека.

Спасатели в целом привлекались к ликвидации четырех пожаров, вызванных обстрелами, в Харьковском, Богодуховском и Купянском районах, а также в Харькове.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары потерпели Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 8 человек.

Напомним, в ночь на 30 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.