Сбывал пистолеты по почте: в Харьковской области задержали подозреваемого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 56-летний житель Черкасской области занимался незаконной продажей оружия, получая за это финансовую выгоду.

Правоохранители задокументировали факты его противоправной деятельности.

В ходе санкционированного обыска в доме фигуранта полицейские обнаружили пистолет, а также боеприпасы.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

