30 марта 2026, 12:12

Сбывал пистолеты по почте: в Харьковской области задержали подозреваемого

Фото: Национальная полиция
Правоохранители Харьковщины разоблачили мужчину, который наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтовых отправлений

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 56-летний житель Черкасской области занимался незаконной продажей оружия, получая за это финансовую выгоду.

Правоохранители задокументировали факты его противоправной деятельности.

В ходе санкционированного обыска в доме фигуранта полицейские обнаружили пистолет, а также боеприпасы.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили двух злоумышленников, торговавших оружием. В частности, в Каменском задержан 38-летний мужчина. А в Никополе 28-летнего. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Харьковская область полиция оружие Боеприпасы подозреваемый
30 марта 2026
