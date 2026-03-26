Из-за утреннего обстрела Харькова пострадали десять человек

Число пострадавших в результате удара РФ беспилотником по Слободскому району Харькова возросло до 10 человек
Об этом сообщила полиция области и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, 65-летнего мужчину ранило стеклом, его госпитализировали для дальнейшего лечения. Еще девять человек получили медицинскую помощь на месте из-за сильного стресса. Возраст пострадавших – от 58 до 67 лет.
В Слободском районе в результате попадания БПЛА поврежден многоквартирный дом, ресторан и несколько автомобилей.
Следователи, криминалисты и взрывотехники документируют последствия обстрелов.
По факту военного преступления начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали Слободской район Харькова. Было известно о двух пострадавших. Впоследствии в ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков.