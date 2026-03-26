14:16  26 марта
На Волыни задержали киевлянку с коллекцией старинных монет
11:42  26 марта
В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали
08:38  26 марта
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 14:30

Из-за утреннего обстрела Харькова пострадали десять человек

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Число пострадавших в результате удара РФ беспилотником по Слободскому району Харькова возросло до 10 человек

Об этом сообщила полиция области и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, 65-летнего мужчину ранило стеклом, его госпитализировали для дальнейшего лечения. Еще девять человек получили медицинскую помощь на месте из-за сильного стресса. Возраст пострадавших – от 58 до 67 лет.

В Слободском районе в результате попадания БПЛА поврежден многоквартирный дом, ресторан и несколько автомобилей.

Следователи, криминалисты и взрывотехники документируют последствия обстрелов.

По факту военного преступления начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали Слободской район Харькова. Было известно о двух пострадавших. Впоследствии в ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Харьков атака пострадавшие Слободской район
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »