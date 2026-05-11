Южная сила духа: в Николаевской области провели турнир для ветеранов

Городские власти вместе с Николаевским центром ОО "Захист держави", бизнесом и волонтерами провели открытый городской спортивный турнир "Южная сила духа". Там встретились ветераны войны, люди с инвалидностью и силовые структуры

В масштабном мероприятии приняли участие около двухсот спортсмеров. Участники показали не только физическую выносливость, пле и силу духа и готовность преодолевать самые сложные вызовы. Проигравших здесь нет, потому что каждый из участников уже победил.

"ОО "Захист держави" считает, что такие инициативы формируют культуру достоинства, уважения и единства, а также еще раз доказывают: Украина сильна своими людьми — смелыми, стойкими и преданными своему государству", - говорят активисты.

