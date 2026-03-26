Россияне атаковали магазин на Запорожье: ранена 63-летняя женщина

Об этом сообщили в Национальной полиции в Запорожской области, сообщает RegioNews.

В результате обстрела пострадала 63-летняя женщина.

По оперативным данным, в результате атаки повреждены не только магазин, но и соседние частные дома.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление российских войск.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 662 удара по 35 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 68 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.