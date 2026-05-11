11 мая 2026, 11:41

Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь

Фото: ОГП
Правоохранители взяли под стражу жителя Винницкой области, которого задержали за изнасилование собственного ребенка. Преступление произошло 5 мая около 23:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 17-летняя девушка убирала на кухне, когда ее отец пьяным вернулся с работы. Применив силу, он изнасиловал дочь. В это время со двора вернулась мать, ставшая свидетелем преступления. Женщина сразу вызвала правоохранителей, которые задержали 38-летнего мужчину.

Семья многодетная: кроме пострадавшей, в семье воспитываются еще несколько детей в возрасте от 5 до 15 лет. Сейчас с ними работают психологи и специалисты, чтобы выяснить, не совершал ли отец насилия в отношении других братьев и сестер.

Задержанному сообщили о подозрении в изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей. Злоумышленнику назначили 15 лет лишения свободы.

