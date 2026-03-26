Через ранковий обстріл Харкова постраждали десять людей

Фото: Національна поліція

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ безпілотником по Слобідському району Харкова зросла до 10 людей

Про це повідомила поліція області та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 65-річного чоловіка поранило склом, його госпіталізували для подальшого лікування. Ще дев’ять людей отримали медичну допомогу на місці через сильний стрес. Вік постраждалих – від 58 до 67 років.

В Слобідському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, ресторан та кілька автомобілів.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки документують наслідки обстрілу.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські військові атакували Слобідський район Харкова. Було відомо про двох постраждалих. Згодом у ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Харків.