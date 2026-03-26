14:16  26 березня
На Волині затримали киянку з колекцією старовинних монет
11:42  26 березня
У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали
08:38  26 березня
На Дніпропетровщині хлопець у масці напав на дівчинку і зрізав їй волосся
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 14:30

Через ранковий обстріл Харкова постраждали десять людей

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ безпілотником по Слобідському району Харкова зросла до 10 людей

Про це повідомила поліція області та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 65-річного чоловіка поранило склом, його госпіталізували для подальшого лікування. Ще дев’ять людей отримали медичну допомогу на місці через сильний стрес. Вік постраждалих – від 58 до 67 років.

В Слобідському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, ресторан та кілька автомобілів.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки документують наслідки обстрілу.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські військові атакували Слобідський район Харкова. Було відомо про двох постраждалих. Згодом у ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Харків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Через обстріли без світла залишилися шість областей: де ситуація найскладніша
26 березня 2026, 12:25
Росіяни атакували магазин на Запоріжжі: поранено 63-річну жінку
26 березня 2026, 12:04
Дроновий удар по Дніпру: відомо про пʼятьох постраждалих
26 березня 2026, 10:39
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів
26 березня 2026, 15:55
Смертельна ДТП в Києві: Fiat вилетів на зустрічку - авто розтрощило вщент
26 березня 2026, 15:45
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
26 березня 2026, 15:39
У Харкові двоє чоловіків забили до смерті знайомого: їм світить до 10 років
26 березня 2026, 15:22
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
26 березня 2026, 14:55
На Волині затримали киянку з колекцією старовинних монет
26 березня 2026, 14:16
У Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян
26 березня 2026, 13:55
Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у важкому стані
26 березня 2026, 13:44
Єрмак намагається вплинути на реформу адвокатури – ЗМІ розкрили деталі
26 березня 2026, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »