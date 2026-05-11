13:18  11 мая
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11:41  11 мая
Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь
09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 18:19

Раздавал партбилеты окупантов в Счастье и Попасной: в Луганской области осужден пропагандист РФ

11 мая 2026, 18:19
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Луганщины доказали, что с начала полномасштабного вторжения депутат госдумы РФ оправдывал оккупацию украинских территорий и участвовал в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированной Луганщине

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В 2022 году незаконно посещал Луганск, Счастье, Станицу и Попасную, где встречался с представителями оккупационной администрации и вручал партийные билеты.

Также осужденный выступал в эфирах подконтрольных оккупантам медиа с призывами поддерживать так называемую СВО, посещал позиции российских военных и публично одобрял агрессию РФ против Украины.

Кроме того, он систематически снабжал подразделения ВС РФ средствами связи, разведки и амуницией, а также координировал работу так называемых "гуманитарных центров", через которые государство-агрессор усиливало свое влияние на временно оккупированных территориях.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что при публичном обвинении прокуроров Донецкой и Запорожской областных прокуратур суд признал виновными четырех граждан Украины, воевавших на стороне РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганщина пропагандист оккупанты
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
11 мая 2026, 19:41
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
11 мая 2026, 19:40
Ночной пожар в Харькове: есть погибший, среди эвакуированных — трое детей
11 мая 2026, 18:59
ДТП на трассе под Черкассами: Ford вылетел на встречную полосу, четыре человека в больнице
11 мая 2026, 18:45
В Тернополе мужчина получил тяжелые травмы на производстве
11 мая 2026, 17:56
Южная сила духа: в Николаевской области провели турнир для ветеранов
11 мая 2026, 17:35
Агромошенники из Гостомеля обманули иностранцев на 30 миллионов: детали масштабной аферы
11 мая 2026, 17:26
В Харьковской области задержали торговца оружием
11 мая 2026, 16:57
Воевали против ВСУ на Востоке и Юге: в Донецкой и Запорожской областях вынесли приговор четырем боевикам РФ
11 мая 2026, 16:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »