Прокуроры Луганщины доказали, что с начала полномасштабного вторжения депутат госдумы РФ оправдывал оккупацию украинских территорий и участвовал в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированной Луганщине

В 2022 году незаконно посещал Луганск, Счастье, Станицу и Попасную, где встречался с представителями оккупационной администрации и вручал партийные билеты.

Также осужденный выступал в эфирах подконтрольных оккупантам медиа с призывами поддерживать так называемую СВО, посещал позиции российских военных и публично одобрял агрессию РФ против Украины.

Кроме того, он систематически снабжал подразделения ВС РФ средствами связи, разведки и амуницией, а также координировал работу так называемых "гуманитарных центров", через которые государство-агрессор усиливало свое влияние на временно оккупированных территориях.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что при публичном обвинении прокуроров Донецкой и Запорожской областных прокуратур суд признал виновными четырех граждан Украины, воевавших на стороне РФ.