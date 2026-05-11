Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В селе Выдерта 18-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дерево.

От полученных травм водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте.

Установлено, что находившийся за рулем юноша не имел водительского удостоверения и ранее уже попадал в ДТП.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

