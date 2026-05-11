В Тернополе мужчина получил тяжелые травмы на производстве
В Тернопольской области 63-летний житель Больших Бирок упал с двухметровой высоты, получив множественные переломы и травму головы
Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
В ходе проверки правоохранители установили, что около 9.15 8 мая мужчина находился на территории складского помещения в Тернополе. По предварительной информации, он предоставлял консультации по проведению кровельных работ на заднем дворе склада.
Во время пребывания на рихтовке высотой около 2 метров, 30 сантиметров потерпевший потерял равновесие и упал на деревянные доски, расположенные на бетонной поверхности.
В результате падения мужчина получил тяжелые травмы головы и множественные переломы. Пострадавший находится в медицинском учреждении, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Полицейские установили, что мужчина официально не был трудоустроен на данном предприятии, трудовой договор с ним не заключался.
По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
