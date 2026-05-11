11 мая 2026, 17:26

Агромошенники из Гостомеля обманули иностранцев на 30 миллионов: детали масштабной аферы

Фото: Нацполиция
Группа мошенников онлайн заманивала иностранцев привлекательными ценами на агропродукцию, заключала договоры от имени фиктивных фирм и получала подписку

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

Организаторами мошеннической схемы оказались 41-летняя женщина и 42-летний мужчина, жители города Гостомель Киевской области.

Афера заключалась в следующем: участники группы создали фиктивные предприятия, якобы специализировавшиеся на выращивании сельскохозяйственной продукции. В сети Интернет создали сайт, на котором представляли эти агрофирмы и соответствующий товар по привлекательным ценам.

Контент был рассчитан на иностранцев. И замысел срабатывал. С потенциальными покупателями держала связь непосредственно организатор схемы, свободно владеющая несколькими иностранными языками.

Женщина представлялась менеджером по продажам, демонстрировала экономическую осведомленность, целесообразность заключения сделки, уверяла в безопасности сотрудничества, наличии продукции и выгодных ценах на нее.

В случае согласия именно она заключала договоры на поставку продукции, от имени директоров предприятий. Главное условие при этом – перечислить 30% задатка от суммы заключенного контракта.

Средства иностранцы переводили на счета фиктивных предприятий. Оттуда деньги злоумышленники быстро обналичивали, перечисляли на другие подконтрольные счета и в дальнейшем использовали по собственному усмотрению.

После поступления транзакции с задатком все контакты с иностранцами прекращались. Среди пострадавших – жители Германии, Израиля и Хорватии. Установлено, что мошенники нанесли им ущерб на общую сумму почти 30 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски на территории Киева, Киевщины, Волынской, Закарпатской, Днепропетровской и Черкасской областей по месту жительства всех участников преступной группы. Изъята документация, оргтехника, автомобили, наличные деньги в разной валюте и другие ценности, эквивалентом 11 миллионов гривен.

Организатору и соорганизатору аферы следователи ГСУ НПУ сообщили о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью привлечения к ответственности всех участников разоблаченной схемы.

Напомним, что в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организованную группу , которая специализировалась на изломе мобильного банкинга.

