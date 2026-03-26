В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате атаки российского беспилотника на Харьков утром 26 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вражеский дрон попал вблизи ресторана и жилой многоэтажки. В результате атаки возник пожар в подвальном помещении ресторана, выбиты окна в близлежащих домах, повреждены легковые авто.
Огнеборцы потушили пожар.
Вместе с саперами ГСЧС спасатели обследовали территории вокруг места попадания.
В результате вражеского удара получил ранения 65-летний мужчина. По данным ОВА, у пострадавшего – взрывные травмы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Также пострадала 58-летняя женщина. У нее – острая реакция на стресс, она получила необходимую помощь.
Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали Слободской район Харькова.