Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате атаки российского беспилотника на Харьков утром 26 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский дрон попал вблизи ресторана и жилой многоэтажки. В результате атаки возник пожар в подвальном помещении ресторана, выбиты окна в близлежащих домах, повреждены легковые авто.

Огнеборцы потушили пожар.

Вместе с саперами ГСЧС спасатели обследовали территории вокруг места попадания.

В результате вражеского удара получил ранения 65-летний мужчина. По данным ОВА, у пострадавшего – взрывные травмы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также пострадала 58-летняя женщина. У нее – острая реакция на стресс, она получила необходимую помощь.

Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали Слободской район Харькова.