Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Враг атаковал "шахедом" один из ресторанов города.

По уточненной информации, удар пришелся в землю, возле ресторана и жилых домов. Известно об одном пострадавшем.

В окрестных многоэтажках выбиты окна. Также повреждены около 10 автомобилей.

Кроме того, зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе – без детонации.

Напомним, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате атаки россиян по Харькову утром 25 марта.