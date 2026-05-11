В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть

В Днепре в районе железнодорожного вокзала мужчина вылез на балкон жилого дома и угрожает прыгнуть вниз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что мужчина ведет себя неадекватно. Он предположительно находится в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли полиция, медики скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Правоохранители пытаются вести с ним переговоры, однако на контакт мужчина пока не идет.

