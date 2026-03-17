17 березня 2026, 09:57

Російські атаки на Харківщину: за добу поранено 10 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 16 населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 10 людей. Зокрема, у Харкові – четверо чоловіків, у с. Мартове – 75-річна жінка, у с. Просянка – дві жінки та чоловік, біля с. Мирне – 48-річна жінка, неподалік с. Гороховатка – 65-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня отримав поранення у с. Новоосинове Курилівської громади.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • Харків: пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі.
  • Богодухівський район: 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне).
  • Куп'янський район: приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка).
  • Ізюмський район: пошкоджено вікна в будинку та прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка).
  • Харківський район: цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлова будівля (сел. Рогань).
  • Чугуївський район: приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок та електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).

Нагадаємо, в ніч на 17 березня ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є пошкодження та постраждалі.

Нічна атака на Одещину: виникли пожежі та перебої з електропостачанням
17 березня 2026, 08:52
Росіяни вдарили по трьох районах на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та агрофірма, є поранені
17 березня 2026, 08:14
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до восьми
17 березня 2026, 07:35
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На Чернігівщині через ворожі атаки пошкоджені універмаг та пам'ятка культури
17 березня 2026, 10:12
На Одещині рятувальники витягли собаку з крижаної води
17 березня 2026, 09:49
Люксові апартаменти, котеджі і бізнес: як родини трьох кіберполіцейських збагатіли за три роки
17 березня 2026, 09:41
Росіяни вдарили дроном по автобусу із цивільними на Миколаївщині: є постраждалі
17 березня 2026, 09:30
Сили ППО знешкодили 154 зі 178 дронів, якими росіяни атакували Україну
17 березня 2026, 09:13
Нічна атака на Одещину: виникли пожежі та перебої з електропостачанням
17 березня 2026, 08:52
$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця
17 березня 2026, 08:38
Чому Трамп діє асинхронно і чому його неможливо переконати
17 березня 2026, 08:28
$7 тисяч за "тиху" службу: ДБР викрило схему в Нацгвардії
17 березня 2026, 08:22
