Російські атаки на Харківщину: за добу поранено 10 людей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 16 населених пунктів Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 10 людей. Зокрема, у Харкові – четверо чоловіків, у с. Мартове – 75-річна жінка, у с. Просянка – дві жінки та чоловік, біля с. Мирне – 48-річна жінка, неподалік с. Гороховатка – 65-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня отримав поранення у с. Новоосинове Курилівської громади.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- Харків: пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі.
- Богодухівський район: 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне).
- Куп'янський район: приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка).
- Ізюмський район: пошкоджено вікна в будинку та прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка).
- Харківський район: цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлова будівля (сел. Рогань).
- Чугуївський район: приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок та електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).
