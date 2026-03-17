Російські атаки на Харківщину: за добу поранено 10 людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 10 людей. Зокрема, у Харкові – четверо чоловіків, у с. Мартове – 75-річна жінка, у с. Просянка – дві жінки та чоловік, біля с. Мирне – 48-річна жінка, неподалік с. Гороховатка – 65-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня отримав поранення у с. Новоосинове Курилівської громади.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

Харків: пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі.

Богодухівський район: 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне).

Куп'янський район : приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка).

Ізюмський район: пошкоджено вікна в будинку та прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка).

Харківський район: цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлова будівля (сел. Рогань).

Чугуївський район: приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок та електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).

