Президент Владимир Зеленский 1 мая официально объявил о начале комплексной реформы Сил обороны. После длительных консультаций в апреле военное руководство и правительство вывели "формулу изменений", которая должна улучшить эффективность управления

Однако главным ожиданием июньского этапа реформы станет новая система выплат защитникам — от рядового солдата до высшего командования.

Зеленский заявил, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы – военное командование и правительство определили формулу изменений. В мае состоится согласование всех ключевых деталей.

Уже в июне должны быть первые результаты реформы, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

"Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно - боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат", - заявил президент.

Он объявил, что минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей.

Для боевых позиций – в разы больше. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров должен быть достойный и ощутимо повышенный уровень выплат.

Особое внимание уделят пехотинцам. Зеленский поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для них с выплатами в пределах 250-400 тысяч гривен, в зависимости от выполнения боевых задач.

Также президент анонсировал изменение подходов к комплектации подразделений личным составом и управлением людьми.

Зеленский поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в Украине идет работа над комплексной реформой мобилизации . Уже автоматизировали процесс получения отсрочок.