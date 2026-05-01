Высший антикоррупционный суд 1 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога к адвокату, который является одним из фигурантов дела о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .

Размер залога составляет 998400 гривен.

Суд также возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, 27 апреля начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области его подчиненного и адвоката разоблачили на взятке.

29 апреля Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей к следственному Управлению Службы безопасности Украины в Полтавской области, которое является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.