Харьков под ударом: россияне ударили по городу второй раз за утро

В понедельник, 16 марта, российские войска совершили две атаки на Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игорь Терехов.

Первый удар был нанесен "Шахедом" по Шевченковскому району. На месте обстрела уже известно о одном пострадавшем человеке.

Второй удар пришелся на границу Киевского и Шевченковского районов. В результате обстрела повреждена транспортная инфраструктура.

Информация о новых пострадавших пока не поступала.

Напомним, в ночь на 16 марта российские военные также атаковали один из районов Харькова. На место выехали соответствующие службы.

Кроме того, сегодня утром российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о движущейся курсом на столицу группе БпЛА на северо-востоке Киевщины.