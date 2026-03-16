Харків під ударом: росіяни вдарили по місту вдруге за ранок

У понеділок, 16 березня, російські війська здійснили дві атаки на Харків

Про це інформує RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігор Терехов.

Перший удар був нанесений "Шахедом" по Шевченківському району. На місці обстрілу вже відомо про одну постраждалу особу.

Другий удар припав на межу Київського та Шевченківського районів. Унаслідок обстрілу пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Інформація щодо нових постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові також атакували один з районів Харкова. На місце виїхали відповідні служби.

Окрім того, сьогодні вранці російська армія здійснила атаку на Київ. У місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на столицю.