РФ атакует Киев: в городе раздаются взрывы
Утром 16 марта российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздались взрывы
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на северо-востоке Киевской области, которая двигалась курсом на Киев.
В КГВА также сообщили об угрозе вражеских БПЛА и ракет.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей... Киев под угрозой ракетного удара", – говорится в сообщениях.
Граждан призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.