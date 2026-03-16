Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 16 марта российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздались взрывы

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на северо-востоке Киевской области, которая двигалась курсом на Киев.

В КГВА также сообщили об угрозе вражеских БПЛА и ракет.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей... Киев под угрозой ракетного удара", – говорится в сообщениях.

Граждан призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.