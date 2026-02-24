Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины
На Южно-Слобожанском направлении в полосе обороны пограничной бригады «Гарт» российско-оккупационные войска пытаются прорваться через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Малыми пехотными группами, при поддержке дронов, артиллерии и авиации по разным направлениям, они пытаются захватить позиции пограничников и продвинуться в глубь нашей территории.
"На противника постоянно охотятся дроны пограничников – разведывательные, FPV, и тяжелые бомберы, что делает невозможным продвижение врага. В частности, за прошедшую неделю военнослужащие бригады уничтожили 28 оккупантов, еще 22 – ранены", – говорится в сообщении.
Ранее пограничники показали, как уничтожают пехоту и технику кафиров на Южно-Слобожанском направлении.
С фронта – по почте: ГБР сорвало доставку сотен боеприпасов в ХарьковВсе новости »
24 февраля 2026, 12:57Российский дрон атаковал грузовики в Харьковской области: есть пострадавшие
24 февраля 2026, 09:29Нардеп с Харьковщины заявил, что Зеленский снимает руководителей, проявляющих субъектность
23 февраля 2026, 16:03
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинские военные "накрыли" российскую пехоту в Запорожье
24 февраля 2026, 17:45В Киеве горит бывшее здание Радио Эра
24 февраля 2026, 17:37На Волыни пьяную воспитательницу в наручниках вывели из детского сада
24 февраля 2026, 16:50На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ
24 февраля 2026, 16:30В Одессе работника общепита мобилизовали прямо из кухни
24 февраля 2026, 16:29Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий