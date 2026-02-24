Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины

фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении в полосе обороны пограничной бригады «Гарт» российско-оккупационные войска пытаются прорваться через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Малыми пехотными группами, при поддержке дронов, артиллерии и авиации по разным направлениям, они пытаются захватить позиции пограничников и продвинуться в глубь нашей территории.

"На противника постоянно охотятся дроны пограничников – разведывательные, FPV, и тяжелые бомберы, что делает невозможным продвижение врага. В частности, за прошедшую неделю военнослужащие бригады уничтожили 28 оккупантов, еще 22 – ранены", – говорится в сообщении.

