26 февраля 2026, 11:18

В Полтаве 20-летнюю девушку подозревают в поджогах легковых автомобилей

26 февраля 2026, 11:18
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Полтавщины совместно с СБУ установили личность, причастную к поджогам автомобилей в областном центре

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Задержанная – 20-летняя местная жительница. Ее подозревают в поджогах по меньшей мере двух легковых автомобилей, совершенных 23 и 25 февраля.

Девушку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи проверяют вероятную причастность подозреваемого к сотрудничеству с врагом.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 УК – умышленное уничтожение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе Киева сожгли дорогие электрокары по заказу ФСБ. Установлено, что из обещанных 2000 долларов за подпавшие авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.

