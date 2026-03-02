Фото: полиция

В субботу, 28 февраля, жители Голосеевского района столицы сообщили в полицию о запуске фейерверка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители обнаружили на улице пустую пусковую установку, а вскоре разыскали и самых причастных.

Оказалось, что салют запустила группа подростков, а именно 16-летний парень. Подросток рассказал полиции, что нашел пиротехнику на улице и решил привести ее в действие.

Сейчас с парнем и его родителями работают дознаватели.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, в Ровно будут судить мужчину, запустившего фейерверк в жилом районе города, празднуя свой день рождения.