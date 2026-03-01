17:13  28 февраля
01 марта 2026, 12:15

В Харькове за решетку отправили подростка, который вербовал сверстников для россиян

01 марта 2026, 12:15
Холодногорский районный суд Харькова признал юношу виновным в подстрекательстве и пособничестве к совершению террористического акта. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Ученик 11 класса местного лицея был завербован в Telegram россиянами. Они назвали свой план "новым Майданом": публичными выступлениями против украинской власти, осуждением действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В ноябре 2024 года ребенок находился в Польше. Тогда он написал в мессенджер своему несовершеннолетнему другу и убедил его принять участие в взрывных действиях в Харькове. Речь идет о поджогах зданий ТЦК за 2000 – 3000 долларов США. Он соврал, что раньше якобы тоже это делал и уверен в безопасности.

9 декабря товарищ обвиняемого изготовил самодельное взрывное устройство и разместил напротив райотдела полиции в Харькове. В результате взрыва было повреждено здание полиции, помещение медицинского учреждения рядом и четыре автомобиля. Исполнителя уже приговорили к 3 годам лишения свободы.

Параллельно обвиняемый убедил в сотрудничестве с российскими кураторами свою подругу, тоже несовершеннолетнюю. Она производила видеосъемку 5-ти отделов полиции, а затем забрала взрывное устройство в подвале подъезда многоэтажки и разместила возле одного из полицейских отделений. 8 декабря там раздался взрыв.

Подростку, вербовавшему сверстников, по соглашению назначили 4 года лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который с декабря 2025 года по начало января 2026-го по заказу поджег семь автомобилей в Соломенском районе.

поджог агент рф суд Харьковская область
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
