11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
UA | RU
25 февраля 2026, 10:38

В Харьковской области эвакуировали раненых мать и дочь, еще один ребенок пережил шок от обстрела

25 февраля 2026, 10:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Facebook.com/vkgunpzp
Читайте також
українською мовою

Из села Новоосиново Купянского района удалось эвакуировать женщину с двумя дочерьми, получившими ранения во время российской атаки 20 февраля

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, 33-летнюю женщину так 13-летнюю девочку доставили в медучреждение Харькова. У второго 7-летнего ребенка – острая реакция на стресс

Начальник Куриловской сельской военной администрации Александр Баулин объяснил в комментарии местному изданию, что семья фактически находилась на границе двух общин – Куриловской и Купянской. Мать и дочери имеют прописку в Купянском общине.

Подобные случаи происходят, когда родители после эвакуации возвращаются в опасные населенные пункты

"Если бы семья была зарегистрирована в Куриловской общине, вопрос ответственности матери подняли бы немедленно. Лишили бы родительских прав и никому не отдали: ни тете, ни бабушке. В нашем обществе невозможно считать количество обстрелов в сутки, невозможно нормально проехать. Когда я там был осенью - ночевал в блиндаже", – отметил Баулин.

Напомним, в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом.

Как известно, в 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе, где держат активные боевые действия.

эвакуация война обстрелы дети ранение Харьковская область российская армия мать
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
