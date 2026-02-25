Иллюстративное фото: Facebook.com/vkgunpzp

Из села Новоосиново Купянского района удалось эвакуировать женщину с двумя дочерьми, получившими ранения во время российской атаки 20 февраля

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, 33-летнюю женщину так 13-летнюю девочку доставили в медучреждение Харькова. У второго 7-летнего ребенка – острая реакция на стресс

Начальник Куриловской сельской военной администрации Александр Баулин объяснил в комментарии местному изданию, что семья фактически находилась на границе двух общин – Куриловской и Купянской. Мать и дочери имеют прописку в Купянском общине.

Подобные случаи происходят, когда родители после эвакуации возвращаются в опасные населенные пункты

"Если бы семья была зарегистрирована в Куриловской общине, вопрос ответственности матери подняли бы немедленно. Лишили бы родительских прав и никому не отдали: ни тете, ни бабушке. В нашем обществе невозможно считать количество обстрелов в сутки, невозможно нормально проехать. Когда я там был осенью - ночевал в блиндаже", – отметил Баулин.

Напомним, в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом.

Как известно, в 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе, где держат активные боевые действия.