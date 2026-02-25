17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
25 февраля 2026, 19:19

В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны

25 февраля 2026, 19:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В полицию Харькова поступило заявление об избиении 54-летнего мужчины. Его остановили военнослужащие, после чего отвезли в ТЦК, где сильно избили его

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Пострадавшим оказался Вадим Рудюк – переселенец из Константиновки Донецкой области. Муж проработал 30 лет в ГСЧС, также был участником боевых действий. Сейчас он снят с учета инвалидности.

По словам пострадавшего, его остановили мужчины в военной форме, требовали документы, однако у того не было их при себе. После этого они начали его избивать и насильно усадили в микроавтобус.

Вадима Рудюка привезли в ТЦК, где, по его словам, несколько человек применяли к нему силу, связывали руки и ноги и "тащили как свинью на первый этаж". Бросили в проходе и периодически "подбивали".

В то же время в Харьковском ТЦК заявили, что ветеран войны первый напал и избил военнослужащих.

Полиция начала расследование.

Как сообщалось, в Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК. За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.

Харьков ТЦК конфликт бусификация мобилизация ветеран
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
