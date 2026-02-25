В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны

иллюстративное фото: из открытых источников

В полицию Харькова поступило заявление об избиении 54-летнего мужчины. Его остановили военнослужащие, после чего отвезли в ТЦК, где сильно избили его

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Пострадавшим оказался Вадим Рудюк – переселенец из Константиновки Донецкой области. Муж проработал 30 лет в ГСЧС, также был участником боевых действий. Сейчас он снят с учета инвалидности.

По словам пострадавшего, его остановили мужчины в военной форме, требовали документы, однако у того не было их при себе. После этого они начали его избивать и насильно усадили в микроавтобус.

Вадима Рудюка привезли в ТЦК, где, по его словам, несколько человек применяли к нему силу, связывали руки и ноги и "тащили как свинью на первый этаж". Бросили в проходе и периодически "подбивали".

В то же время в Харьковском ТЦК заявили, что ветеран войны первый напал и избил военнослужащих.

Полиция начала расследование.

Как сообщалось, в Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК. За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.