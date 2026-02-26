В Кривом Роге вражеский "шахед" попал в пятиэтажку: есть пострадавшие
Ночью 26 февраля почти 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Кривом Роге из-за атаки "шахедов" повреждены пятиэтажка, пожарное подразделение и авто. Возник пожар.
Пострадали два человека: 89-летний мужчина и 82-летняя женщина. Их госпитализировали.
Кроме того, в Зеленодольской громаде Криворожья разбиты солнечные панели.
В Никопольщине россияне попали по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены частные дома и автомобили.
