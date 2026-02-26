Фото: ОВА

Ночью 26 февраля почти 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге из-за атаки "шахедов" повреждены пятиэтажка, пожарное подразделение и авто. Возник пожар.

Пострадали два человека: 89-летний мужчина и 82-летняя женщина. Их госпитализировали.

Кроме того, в Зеленодольской громаде Криворожья разбиты солнечные панели.

В Никопольщине россияне попали по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены частные дома и автомобили.

Напомним, в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 7-летний мальчик. Под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.