Чиновник Кировоградского ТЦК требовал $20 тыс. за уклонение от мобилизации

Фото: УСБУ в Кировоградской области

В Кировоградской области разоблачили чиновника областного ТЦК, который наладил схему получения взяток от военнообязанных лиц призывного возраста за уклонение от мобилизации

Об этом сообщило УСБУ в Кировоградской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, фигурант обещал за денежное вознаграждение обеспечить исключение из военного учета и выдачу военного билета с соответствующей отметкой. За свои "услуги" чиновник требовал 20 тысяч долларов США.

Правоохранители задокументировали передачу первой части взятки в размере 5 тысяч долларов. Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения второй части взятки – 15 тысяч долларов США.

В ходе обысков в помещениях ТЦК и по месту жительства фигуранта изъяты денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.