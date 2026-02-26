Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1360 оккупантов, три танка, 25 артиллерийских систем и четыре РСЗО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 21 февраля во временно оккупированном Крыму были поражены два российских пограничных сторожевых корабля, а также два самолета.