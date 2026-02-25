В Харькове зафиксировали новую угрозу со стороны российских войск

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 25 февраля, в Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволокне

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение законов и обычаев войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района г. Харькова.

Он попал в дерево.

В прокуратуре отметили, что это первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщалось, на днях российский дрон попал в здание в Харькове. Тогда была повреждена крыша частного дома.