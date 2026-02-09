У Харкові російський дрон застряг на дереві

Фото з відкритих джерел

Російська армія двічі намагалась вдарити по Шевченківському району Харкова. Там знайшли два дрона

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповіли у військовій адміністрації, два дрони атакували Шевченківський район зранку. Один із них не здетонував та застряг на дереві.

Варто нагадати, що рятувальники неодноразово рекомендували людям не наближатися до небезпечних або невідомих предметів. У таких випадках варто звертатися до екстрених служб.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували центральну частину Херсона та Корабельний район міста. За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.