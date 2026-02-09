20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
09 лютого 2026, 16:35

У Харкові російський дрон застряг на дереві

09 лютого 2026, 16:35
Фото з відкритих джерел
Російська армія двічі намагалась вдарити по Шевченківському району Харкова. Там знайшли два дрона

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповіли у військовій адміністрації, два дрони атакували Шевченківський район зранку. Один із них не здетонував та застряг на дереві.

Варто нагадати, що рятувальники неодноразово рекомендували людям не наближатися до небезпечних або невідомих предметів. У таких випадках варто звертатися до екстрених служб.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували центральну частину Херсона та Корабельний район міста. За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
07 серпня 2025
