Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Початок минулого тижня на півночі Харківщини продовжився активними штурмовими діями російсько-окупаційних військ, метою яких було на декількох напрямках прорвати державний кордон України.

Прикордонники бригади "Гарт", як і в попередні дні, у смузі своєї оборони не дозволили противнику досягти мети.

"Всі штурми було відбито. У підсумку, зазнавши великих втрат – лише за минулий тиждень вони склали 51 знищеними та 48 пораненими – ворог відступив на свою територію", – йдеться повідомленні.

