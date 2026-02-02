16:48  02 лютого
У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 17:13

Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Харківщині

02 лютого 2026, 17:13
фото: ДПСУ
Бійці бригади «Гарт» дали відсіч противнику на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Початок минулого тижня на півночі Харківщини продовжився активними штурмовими діями російсько-окупаційних військ, метою яких було на декількох напрямках прорвати державний кордон України.

Прикордонники бригади "Гарт", як і в попередні дні, у смузі своєї оборони не дозволили противнику досягти мети.

"Всі штурми було відбито. У підсумку, зазнавши великих втрат – лише за минулий тиждень вони склали 51 знищеними та 48 пораненими – ворог відступив на свою територію", – йдеться повідомленні.

Як повідомлялось, наприкінці січня прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині. Тоді були знищено ворожу техніку і групу окупантів.

27 січня 2026
07 серпня 2025
