10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
02 лютого 2026, 09:19

Ворог атакував Харків і п'ять населених пунктів області: постраждали двоє жінок

02 лютого 2026, 09:19
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби ворог атакував місто Харків та п'ять населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна та 52-річна жінки.

Ворог застосував БпЛА по Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районах Харкова, використовуючи різні види озброєння:

  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 FPV-дрон;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • м. Харків: багатоквартирний будинок, 2 автомобілі;
  • Богодухівський район (с. Карасівка): зупинка;
  • Куп'янський район: 2 приватні будинки та електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук);
  • Чугуївський район: автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, 2 магазини та 2 автомобілі (с. Хотімля).

Місцеві служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків атак та наданням допомоги постраждалим.

Нагадаємо, 1 лютого у місті Тернівка на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.

