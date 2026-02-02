Ворог атакував Харків і п'ять населених пунктів області: постраждали двоє жінок
Протягом минулої доби ворог атакував місто Харків та п'ять населених пунктів Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна та 52-річна жінки.
Ворог застосував БпЛА по Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районах Харкова, використовуючи різні види озброєння:
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 5 БпЛА типу "Молнія";
- 1 FPV-дрон;
- 22 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- м. Харків: багатоквартирний будинок, 2 автомобілі;
- Богодухівський район (с. Карасівка): зупинка;
- Куп'янський район: 2 приватні будинки та електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук);
- Чугуївський район: автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, 2 магазини та 2 автомобілі (с. Хотімля).
Місцеві служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків атак та наданням допомоги постраждалим.
Нагадаємо, 1 лютого у місті Тернівка на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.