На Харківщині медики врятували життя пенсіонерки, в якої зупинилось серце

У Харківській області медики врятували життя пацієнтки. Відомо, що в жінки зупинилось серце

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф розповіли, як медики провели успішну реанімацію під час транспортування пацієнтки до лікарні. Виклик був до жінки 73 років з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу.

Під час поїздки жінці стало гірше, сталась зупинка кровообігу. Завдяки злагодженим і професійним діям бригади життєві функції вдалося відновити. Пацієнтку у стабілізованому стані передано до лікувального закладу.

