01 лютого 2026, 12:25

На Харківщині медики врятували життя пенсіонерки, в якої зупинилось серце

01 лютого 2026, 12:25
Фото з відкритих джерел
У Харківській області медики врятували життя пацієнтки. Відомо, що в жінки зупинилось серце

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф розповіли, як медики провели успішну реанімацію під час транспортування пацієнтки до лікарні. Виклик був до жінки 73 років з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу.

Під час поїздки жінці стало гірше, сталась зупинка кровообігу. Завдяки злагодженим і професійним діям бригади життєві функції вдалося відновити. Пацієнтку у стабілізованому стані передано до лікувального закладу.

Нагадаємо, на Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію. Знесиленого молодика через 7 годин пошуку відшукали прикордонники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону.

