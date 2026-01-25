Прильоти в Харкові: БпЛА влучив у багатоповерхівку, постраждала жінка

Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вдень ворог завдав три удари безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по Харкову

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, постраждала одна жінка – 80-річна мешканка Київського району. Їй надали всю необхідну медичну допомогу.

Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку в Немишлянському районі, ще одне –у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки в Київському районі.

Рятувальники ДСНС обстежили пошкоджені оселі, пожеж не було. На місці також працювали психологи та сапери.

Нагадаємо, в ніч на 25 січня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М або ракетами С-300, а також 102 БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися